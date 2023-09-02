Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünü kuruyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri sonucu hayata geçirilecek olan projenin sözleşme ve yer teslimi tamamlanırken, yakında kampüsün temeli de atılacak.VAN (İGFA) - Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak için var gücüyle çalışan Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bölgede bir ilke daha imza atarak ‘Sosyal Hizmet Kampüsü’ kuruyor. Türkiye’de tek örneği Tokat ilinde bulunan Sosyal Hizmet Kampüsü, İpekyolu caddesi üzerinde bulunan galericiler sitesi bitişiğindeki 67 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK

Toplam 14 yapı bloğundan oluşan kampüs, Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon İdari binası ve konaklama binaları, Çocuk Evleri ve Spor Kompleksleri gibi ana donatılardan oluşuyor.

Engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak olan Sosyal Hizmet Kampüsü bünyesindeki ana donatılarda ise şunlar yer alacak;

Aktif Yaşam Merkezi; 2 katlı ve 3 bin 900 metrekarelik alana sahip olan merkez içerisinde konferans salonu, sahne, idari personel odaları, fizik tedavi odası, görüşme salonları, oyun salonları, resim ve müzik odaları, çalışma sınıfları, bilgisayar odası, kütüphane, öfke kontrol odası, psikolog odası, aile danışman odası, bireysel görüşme odası, çocuklarımız için etkinlik dinlenme odası ve uyku odası, bay-bayan WC ve revir bulunuyor.

Bakım ve Rehabilitasyon İdari Binası; 2 katlı ve 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan yapı bünyesinde bekleme holü, misafir kabul salonu, hemşire odası, aile görüşme odası, iş-uğraş atölyesi, bireysel eğitim odası, toplantı salonu, okuma salonu, çok amaçlı hobi odası, idari personel odaları, arşiv, revir, bay-bayan WC, mescit, malzeme deposu ve mutfak yer alıyor. Aynı zamanda Bakım ve Rehabilitasyon konaklama binaları olarak 4 adet ikili konaklama binası, 1 adet tekli konaklama binası ve 1 adet aile konaklama binası bulunmaktadır.

Çocuk Evleri Bölümü içerisinde sosyal tesis binası, nizamiye, konaklama ve idari bina bulunmaktadır. 510 metrekarelik bu tesis binası tek katlı bir bina içerisinde hobi odaları, aletli spor odaları, personel odaları, çok amaçlı salon, bilgisayar odası, bay-bayan, engelli WC ve soyunma odaları yer almaktadır.

Spor Kompleksleri bölümü içerisinde ise yüzme havuzu için rezerv alan, spor salonu için rezerv alan, basketbol sahası bulunuyor. Ayrıca peyzaj alanları içerisinde çocuk oyun alanları, süs havuzu, hayvan barınakları, yürüyüş ve koşu parkurları, yeşil alan, hobi bahçeleri, açık araç otoparkı bulunmaktadır.

Tüm detaylar düşünülerek tasarlanan Sosyal Hizmet Kampüsü, hem kimsesiz çocukların kalabileceği bir alan hem de bir eğitim yuvası olacak.

Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilecek olan projede çocukların üstün yararı düşünülerek, hem burada hayatlarını idame ettirmeleri hem sosyalleşerek geleceğe hazırlanmaları hem de her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkânlardan aktif bir şekilde faydalanmaları sağlanacak.