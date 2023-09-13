Edirne'nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çevre rezaleti hala devam ediyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen yanında açığa akan kanalizasyon görüntüleri bölgedeki çevre kirliliğini açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Muhabirimiz Erdoğan Demir’in geçtiğimiz Ocak ayında ortaya çıkardığı haber üzerinden zaman geçmesine rağmen hiç bir adım atılmayan konu ile ilgili olarak yapılan haberle konu yeniden gündeme taşındı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen yanında bulunan bir alanda hem okuldan gelen bir kanalizasyon borusu, hem de okulun hemen karşısında bulunan kanalizasyonların açıktan aktığı bir kanalizasyon borusu bulunuyor. Bu iki noktadan akan kanalizasyonlar ve atkı sular orada oluşan derecik gibi bir alanda sazlık alanda aşağıya doğru akıyor.

“Keşan Belediyesi açıktan akan kanalizasyonun belediye yetkilileri tarafından nasıl fark edilemiyor. Bunu anlayamıyoruz” şeklinde konuşan vatandaşlar yetkililerin bu konuya duyarlılık göstermesini istedi. Keşan'a yakışmayan bu çevre rezaleti için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu bir kez daha göreve davet ediyor ve bu konuda gerekli çözümü üretmeye davet edildi.