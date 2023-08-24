İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kullanılmış su sayaçlarını bünyesindeki Sayaç Atölyesi’nde yenileyerek yeniden ekonomiye kazandırıyor. Bugüne kadar atölyede 17 bin 400 sayaç yenilenirken bu sayede 4,5 milyon liralık tasarruf sağlandı.İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü, kullanım ömrünü doldurmamış su sayaçlarının bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına bünyesindeki Sayaç Atölyesi’nde devam ediyor. Yüksek teknolojili ekipmanlar kullanılarak tamamen yenilenen sayaçlar yeniden abonelerin hizmetine sunuluyor. Revizyon çalışmalarıyla sayaçların tekrar ekonomiye kazandırılması, hem kurum hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

Sayaç Atölyesi’nde 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 17 bin 400 sayacın revizyon işlemi tamamlandı. Yılın sonuna kadar 25 bin sayacın daha yenilenmesi planlanıyor. Revizyon işlemi sayesinde bugüne kadar elde edilen tasarruf miktarı ise 4 milyon 500 bin lirayı buldu.



İZSU Sayaç Atölyesi, tüm çalışmalarını sıfır atık hedefini esas alarak çevreci bir anlayışla sürdürüyor. Sayaçların yenileme çalışmaları sırasında çıkan plastik atıklar, atölye tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzDoğa’ya bağlı İzDönüşüm birimine ulaştırılıyor.