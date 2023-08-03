19 ilçede son zamanlarda gerçekleştirdiği şenlik ve festival programlarıyla 7’den 70’e herkese dokunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu’da çocuklara unutamayacağı bir gün yaşattı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilecek olan “Ordu Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği”nin ilk etabı Altınordu ilçesinde yapıldı. Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen şenliğe yüzlerce çocuk ve ailesi katıldı.

Başkan Hilmi Güler’in de sürpriz yaparak katıldığı festivalde çocuklar birbirinden renkli yarışmalar, konserler ve gösteriler ile doyasıya eğlendi.

BAŞKAN GÜLER, “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen “Ordu Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği” etkinliğine katılan Başkan Hilmi Güler, “Siz kıymetli çocuklarımız için ne yapsak azdır” dedi.

Başkan Hilmi Güler, “Kıymetli evlatlarım hepiniz hoş geldiniz. Sizler bizim umudumuz ve yarınlarımızsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bizim bu sevgimizin sınırı asla yok. Sizlerin yeteneklerini gördükçe, geleceğe olan inancımız daha da arttı. Büyükşehir olarak düzenlediğimiz bu festivalde gönlünüzce eğlenin ve çocukluğunuzun tadını çıkartın. Bugün Altınordu ilçemizde yaptığımız bu festival daha sonra diğer ilçelerimizde de devam edecek. Sizler için ne yapsak azdır” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar yapılan festival nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Çocuklar, “Böyle festivaller bizim için çok güzel oluyor. Eğleniyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

FATSA VE ÜNYE’DE DE DÜZENLENECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen festival 2 Ağustos Çarşamba günü Fatsa Cumhuriyet Meydanında; 3 Ağustos Perşembe günü ise Ünye ilçesi Ünye Yunus Emre Park’ında saat 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR DOYASIYA BİR GÜN GEÇİRİYOR

Program kapsamında düzenlenen Şişme Parkurlar, Yüz Boyama ve Balon Katlama Atölyeleri, Holihop, Halat Yarışları, Mini Disko Gösterisi, Sihirbaz Gösterisi, Zenco Jonklör Show, Bilim Show, Transformers Robot Gösterisi, Ateş Show ve Kent Orkestrası Konseri ile çocuklar doyasıya bir gün geçiriyor.

Öte yandan etkinlik süresince Miki-Mini Fare, Tom ve Jerry, Tahta Bacak ve Palyaço gösterileri de düzenleniyor.