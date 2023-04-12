Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli modern sera ve sera naylonu desteğinden yararlanan üreticiler, hasat yoğunluğu yaşıyor. Kötü hava şartlarına dayanıklı seralarda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri de sevindirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Seracılığı Geliştirme Projesi" çerçevesinde, çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği sağlanıyor. Projeyle il genelinde seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. İlkbahar dönemi için hazırlanan 50 modern sera ve 281 çiftçiye 438 top sera naylonu üreticiler tarafından teslim alındı. Bununla birlikte üreticilere 120 modern sera ve 1581 çiftçiye 2438 top sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

Hasat yoğunluğu

Kurulan modern seralarda yetiştirilen mahsulün verimi ve kalitesi, üreticilerin de yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesince, sıfırdan kurularak teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekare alandan oluşan modern sera kurulumu ile 4 ayrı özelliğe sahip sera naylonu desteği sonrası, yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Üreticiler, domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere çok sayıda sebzeyi yılın 12 ayı yetiştirebiliyor.

Kötü hava şartlarına dayanıklı

Çiftçiler bu projeyle havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, iki taraflı havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip oluyor. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava şartlarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlıyor.

Destek olarak verilecek modern seraların naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.

Üreticiler memnun

Serayı teslim alır almaz kıvırcık marul ektiklerini söyleyen İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necla Sarı Akyazı, "Şu anda 3 bin kıvırcık var. Hasadına başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarıma ve çiftçilere yaptığı destekler çok önemli. Biz de bu destekten yararlandık. Büyükşehir sayesinde çok kolay bir şekilde seramızı kurduk. İki sezon kıvırcık kaldıracağız daha sonra domates ekeceğiz. Modern seralarda sürekli ürün hasadı yapılabiliyor. Dışarıda ürün yetiştirmek çok zorlaştı. İklim değişikliği bizi de etkiledi. Kuraklık, dolu, aşırı yağmurlar ve rüzgarda ürün yetiştirmek çok zor ama serada her şey daha kontrollü oluyor. Biz burada ilaç ve kimyasal gübre kullanmıyoruz. Örtü altı üretim gerçekten çok değerli. Çiftçiyi de gerçekten kalkındırıyor. Sera naylonu olsun diğer aksamları olsun çok sağlam ve sağlıklı" dedi.

"Çok dayanıklı malzemeden yapılmış"

Genç üretici Talha Yasin Özcan ise "24 yaşındayım. Peyzaj teknikeriyim ayrıca peyzaj mimarlığı okuyorum. Babadan çiftçiyiz. Süs bitkisi yetiştiriciliği yapıyoruz. Ayrıca kendimize yetecek kadar organik sebze yetiştiriyoruz. İlk olarak kıvırcık ektik, gayet güzel sonuçlar aldık. Verimlilikten memnunuz. Modern seradan çok memnunuz hem önden hem yandan havalandırması var. Çok dayanıklı malzemeden yapılmış. Karda özellikle çökme ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe modern sera projesine katıldığım için çok memnunum. Büyükşehir bu konuda çiftçimize çok büyük destek veriyor. Gübre, akaryakıt desteği veriyor. Büyükşehir çiftçileri kalkındırmak için elinden gelen desteği veriyor. Tahir Büyükakın başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisini seramıza davet ediyorum. İnşallah hasadımızı başkanımızla birlikte yaparız" ifadelerini kullandı.