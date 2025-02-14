Prof. Dr. Üstün Dökmen’in seyircili interaktif söyleşisi "Üstün Dökmen ile Küçük Şeyler", 13 Şubat’ta Kayseri, 22 Şubat’ta Gaziantep, 23 Şubat’ta Elazığ, 24 Şubat’ta Malatya ve 27 Şubat’a Ankara’da seyircisiyle buluşacak. By Karakalem Medya’nın organizasyonuyla gerçekleşecek ve Üstün Dökmen’in keyifli sohbetiyle renklenecek etkinliklerin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Üstün Dökmen’in dolaylı iletişim, direkt iletişim, empatik iletişim konularına değineceği ve Antik Tiyatro oyuncularının skeçleri eşliğinde gerçekleşecek interaktif söyleşide, toplumda "bizi" oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerji artırmada sağlıklı iletişim ve uzlaşmanın önemi ele alınacak. 120 dakika süren gösteri boyunca iletişim çatışmaları ve çözüm yolları, çatışmada kültürel boyut iletişim açısından duyguları fark etme, ifade ve kontrol etme, insan ilişkileri, iletişim hataları, yaşama sevinci, çocuklarla iletişim, eşlerle iletişim ile kadın-erkek eşitliğine dair pek çok konuya da dikkat çekilecek.