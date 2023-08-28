Yeşim Grup, hazır giyim sektöründe farkındalık sağlayacak ve sürdürülebilir temiz üretim

yaklaşımına değer katacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Yeşim Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen özel projeyle doğada biyolojik olarak çözünebilen tişört ve sweatshirt geliştirildi.

Geri dönüşüme gerek kalmadan ürünlerin doğada yok olmasını amaçlayan “Biodegredable (Biyo-çözünür) Ürün Projesi” uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Yeşim’in üretim yaptığı dünya markaları tarafından son derece önemsenen proje için gerekli özel ipliğin Koreli bir

firmadan tedarik edilmesinin ardından Ar-Ge Merkezi’nde biyo-çözünür kumaşların üretim sürecine geçildi. Ürünün tüm üretim proseslerinin yüzde 100 çözünebilir hale gelmesi adına yürütülen çalışmalar başarıyla tamamlandı ve doğada tamamen yok olabilen tişört ve sweatshirt elde edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, elde edilen başarının altında Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Müdürlüğü’nün ortak çalışması yattığını ifade ederek, projede görev alan tüm Yeşimlilere teşekkür etti. Şankaya, biyo-çözünür ürünlerin stratejik üretim ortağı konumunda

oldukları birçok dünya markasının gündeminde ve gelecek sürdürülebilirlik stratejileri arasında yer aldığını belirtti. Böylesi bir süreçte bu projeyi hayata geçirdikleri için son derece mutlu olduklarını ifade eden Şankaya, “Üretimde kullanılan pamuklu iplikler halihazırda doğada yüzde

100 çözünebiliyor ancak uygulanan kimyasal işlemler ve kullanılan polyester, elastan gibi sentetik malzemeler nedeniyle pamuklu ürünler doğada çözünemez hale geliyor ve atık oluşuyor. Bu proje sayesinde üretilen ürünlerin örme, dikiş, nakış, boya ve baskı gibi her aşamasında doğada

tamamen çözünebilen prosesler kullanılmış oldu. Nakış ipliğinin biyo-çözünür olarak temin edilmesi ve boya baskı aşamasında da doğal bir proses olarak su yosunu kullanılması, projede başarıyı getirdi. Geldiğimiz noktada tişört ve sweatshirt üretimi gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Şankaya şöyle devam etti: “Elde ettiğimiz üründeki tüm işlemlerin yüzde 100 doğal olduğunu ve ürünlerin doğaya kimyasal bir etkisinin olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Yeşim, böylece uzun yıllardır yürüttüğü “Yeşil fabrika” ve “Sürdürülebilir doğa dostu üretim” yaklaşımına uygun

olarak değerli bir adım daha atmış ve katma değerli üretim zincirine önemli bir halka daha eklemiş oldu. Bu ve buna benzer başarılı inovatif çalışmaları sürdürerek sektörümüzün öncüleri arasında yer almaya devam edeceğiz.”