“Çiftçi ve tüketici dostu” Bursa Yenişehir Belediyesi’nden tarımsal pazarda, üreticinin elini güçlendirecek, çiftçiye katma değer, vatandaşın cebine katkı sağlayacak dev projenin temeli yakında atılıyor.

Yenişehir ve bölge tarımına ve çiftçiye büyük katkı sağlayacak olan 40 bin metrekarelik arazide; 15 bin metrekare taban, toplamda 18 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin çok yakında temeli atılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Özel sektör tarafından yapılacak tesisin yaklaşık 10 bin metrekaresi ürün işleme paketleme, 5 bin metrekaresi soğuk hava, 3 bin metrekaresi ise idari ve sosyal donatı alanlarından oluşacak. Yatırım maliyeti 250 milyon lira olup tesisin en fazla 17 ay içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu projede uyguladığımız yatırım modeliyle; hazine arazisi üzerine belediyenin hak lehtarı olduğu 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilerek, yap-işlet-devret modeline benzer yöntemle söz konusu yatırımı ilçemize kazandırıyoruz. İnşallah çok yakında bu önemli projenin temelini atıyoruz” dedi.