Aşure Günü’nün gelmesi ile vatandaşlar, aktarlardan gerekli malzemeleri tedarik etmeye başladı. Peki bu yıl aşure yapmanın maliyeti ne kadar? Sizin için pazar araştırması yaptık. Bu yıl aşure yapmak cep yakacak mı?İLMİNUR ATÇI - MUSA YELİŞDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İslam dini açısından büyük bir önem taşıyan ve yıllarca geleneklerimiz içinde önemli bir yer edinen Aşure Günü geldi. Bolluk, bereket ve paylaşmanın önemini anlatan Aşure Günü dolayısıyla, Herkes Duysun ekibine açıklama yapan çarşı esnafı bu yıl aşure yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu, artık insanların dağıtabilecek şekilde değil sadece kendilerine yetecek kadar aşure yapabildiğini söylediler.

“FİYATLAR ÇOK YÜKSEK”

Çarşı esnafı fiyatların çok yüksek olduğunu, bundan dolayı bu yıl aşure malzemelerini satamadıklarını ifade ettiler. Gelen zamlardan sonra aşure malzemelerinden sadece buğdayı satabildiklerini, çam fıstığını ise hiç satamadıklarını belirten esnaflar, bu sene maalesef kimsenin aşure yapamayacağını düşündüklerini söylediler.

“AŞURENİN ESAS MALZEMELERİ VAR”

Aşurenin esas malzemelerinin olduğunun altını çizen çarşı esnaflarından Tahsin Esin, “Aşurenin ana malzemeleri buğday, fasulye, nohut, fıstık, kuru üzüm, tarçın, karanfil, kuş üzümü, gül kurusu ve içine konulan Mekke gülü.” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLAR İSTEDİĞİ HALDE YAPAMIYORLAR”

Senelerden beri bu işi yaptıklarını söyleyen Esin, “Maliyetler yükseldiği için vatandaşlar istedikleri halde yapamıyorlar. Bazı kişiler bir kısmını alabiliyor, bir kısmını alamayıp yarım yamalak yapıyorlar.” dedi.

BU YILA AŞURE YAPMANIN MALİYETİ NE KADAR?

Bu yıl aşure yapmak için vatandaşın en az 750 Türk Lirasını gözden çıkarması gerektiğini söyleyen çarşı esnafı, “Tüm malzemelerle, eksiksiz ve tam çeşit aşure yapmanın maliyeti en az 750 lira.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl aşure malzemelerinin fiyat listesi;

Buğday: 30 TL

Fasulye: 70 TL

Nohut: 70 TL

Şeker (2 kilo): 50 TL

Kuru üzüm: 70 TL

Kuru kayısı: 200-250 TL

Karanfil: 20 TL

Tarçın: 10-20 TL

Çam fıstığı (1 kilo): 200 TL