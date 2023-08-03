İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı kırtasiye yardımlarını bu yıl da yeni eğitim öğretim yılında yapacak.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan dar gelirli öğrencilere büyük, küçük defter, kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya ve diğer kırtasiye malzemelerini meclisin aldığı kararla 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtacak.

Önceki yıllardada okullara yardımlarda bulunduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza kırtasiye desteğimiz olacak. Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır” dedi.

GÜZELBAHÇE’DEN KEMERHİSAR VE TUZLUKÇU’YA DA KIRTASİYE DESTEĞİ

Güzelbahçe Belediye Meclisi Niğde’nin Kemerhisar Belediyesi ve Konya’nın Tuzlukçu Beldidyesi’ne de kırtasiye yardımında bulunacak.

Dar gelirli öğrencilere Güzelbahçe’den bir sevgi eli uzattıklarını söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Niğde Kemerhisar ve Konya Tuzlukçu’dakiçocuklarımızın eğitim öğretim sürecini kırtasiye sıkıntısı yaşamamaları için destekte bulunacağız. Çocuklarımız bizler için kıymetli. Geleceğin nesilleri daha iyi eğitim görsünler diye bu yardımlarımızı daha da büyüteceğiz” diye konuştu. Komisyonlardan gelen önergeler oy birliğiyle kabul edildi.