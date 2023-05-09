ABB Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği gezilerden bu yıl depremzede aileler ve öğrenciler de yararlanabilecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent tanıtımına katkıda bulunmak ve bunu yaparken de yerel esnafın ekonomisini canlandırmak amacıyla çevre ilçelere düzenlediği kent gezileri sürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, vatandaşların hem sosyalleşmesi hem de yaşadığı kenti yakından tanıması için düzenlediği ücretsiz kent gezileri, havaların ısınması ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte başladı.

DEPREMZEDE AİLELER VE ÖĞRENCİLER DE KATILABİLECEK

2022 yılında Nallıhan, Balâ, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine düzenlenen Kent Gezileri’ne 26 bin Ankaralı katıldı.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığının hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak için düzenlediği gezilere bu yıl depremzede aileler ve öğrenciler de katılabilecek.

Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen gezide Elmadağ Gençlik Merkezi üyeleri, Beypazarı’nda Bağ Evi’ni, Kent Tarihi Müzesi’ni ve Beypazarı Çarşısı’nı gezme fırsatı buldu.

“KENT GEZİLERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Başkent tarihini tanıtmak ve kent ekonomisini canlandırmak için başlatılan kent gezilerinin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır, “Kent gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gezilerimizde çeşitli değişikler de yapıyoruz. Bugün gezimize katılan kafilemizi Elmadağ’dan alarak Beypazarı’na getirdik. Kafilemiz için de gezme ve görme durumları olmayan kadınlarımız da var. Bu gezileri başka ilçelerde de çeşitlendirerek devam edeceğiz. Tüm Başkentliler ve deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz, Başkent 153’e başvuruda bulunarak gezilerimize katılabilirler” diye konuştu.

BEYPAZARI’NI GEZEN ELMADAĞLILARDAN TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent turizmini canlandırmak ve esnafın ekonomisine katkı sağlamak için düzenlediği gezilere katılan vatandaşlar ve alışveriş yaptığı esnaflar Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Hatice Pehlivan(Elmadağ Gençlik Merkezi İdarecisi): “Elmadağ Gençlik Merkezi üyelerimizin kültür gezilerine çok ihtiyacı vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla güzel bir geziye katıldık. Bizlere bu imkânı veren Ankara Büyükşehir Belediyesine, Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Zehra Elber: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent gezilerine daha önce de katılmıştım ama Beypazarı’na daha önce gelmemiştim. Bu güzel ilkbahar mevsiminde bizlere bu gezi imkânı veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Şerife Öztürk: “Arkadaşlarımla geziye katıldığım için ve onlarla birlikte sosyalleşme imkânı bulduğum için çok mutluyum.”

-Güler Ticaret (Esnaf): “Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent gezilerinin bizlere çok faydası oluyor, işlerimiz de artıyor.”

-Ali Akat (Esnaf): “Beypazarı’nda 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Kent gezileriyle buraya gelenlerin bizlere çok faydası oluyor.”

-Nesrin Aksoy (Esnaf): “20 senedir esnaflık yapıyorum Beypazarı’nda. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gezilere katılan vatandaşlar esnaflardan alışveriş yapıyor. Bu gezilerin bizlere çok büyük faydası oluyor.”

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ANKARA’YI GEZMEYE DEVAM EDİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 Şubat Depremlerinin ardından Ankara’ya gelen depremzede çocuklara özel olarak düzenlediği gezilerini de sürdürüyor. Depremzede çocukların yaşadıkları travmayı kolayca atlatabilmelerinin yanı sıra misafir oldukları kenti öğrenebilmeleri amacıyla düzenlenen gezilerin ilk durağı ise Anıtkabir oluyor.

Depremzede öğrencilere nakil oldukları okullar aracılığıyla ulaşılırken geziler Anıtkabir dışında Ankara Kalesi ve çevresindeki tarihi yerler ile sinema ve Aqua Vega’ya düzenleniyor.

Gezilere katılmak isteyenler, bireysel başvurularını Başkent 153 çağrı merkezi üzerinden grup başvurularını ise ABB Hizmet Binası’na dilekçe vererek yapabiliyor.