Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı seferlerden bir kez daha etkilendi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 16.00'da başlaması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 16.30'da gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bu durumla birlikte, aynı hava koşulları nedeniyle daha önce de BUDO'nun 09.30-12.55 saatleri arasında planlanan 6 seferi gerçekleştirilememişti.