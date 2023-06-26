Edirne merkeze bağlı Eskikadın köyünde hasadına günler kalan buğday tarlasında çıkan yangın imece usulü bir çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne’de Eskikadın köy meydanına yakın bir alanda bulunan buğday tarlası, henüz net olarak belirlemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye gelene kadar köy halkı kendi imkanlarıyla traktörler ile müdahale etti. Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri kazma ve küreklerle yangının büyümemesi için büyük çaba sarf etti.

Tarlaya giren traktörler, buğday tarlasındaki diğer ekili kısımlarının da yanmaması için tarlanın arasını sürerek birbiriyle bağlantısını kopardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, birlikte hareket ederek rüzgârın da etkisiyle şiddetlenen alevlerin daha fazla yayılmaması için büyük çaba harcadı.

Biçilecek duruma gelen tarlasının yandığını ifade eden tarla sahibi Cafer Özdemir, "Bereket komşularımız geldi yetiştiler. Tarlanın içerisinde bulunan elektrik direğinden aşağıya düşen kıvılcımdan dolayı tarlada yangın çıktı. Sağ olsun komşular traktör ile etrafını çevirdi, yangın büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 5- 6 dönüm buğday tarlamız yandı" dedi.

"Kovalar ve bahçe hortumları ile söndürüldü"

Köyün 5 kilometre uzağından aracı ile yaşanan yangını söndürmeye gelen Cemil Öcel, "Köylülerin kovalar ve bahçe hortumları ile söndürme çalışmalarına katıldılar. Su atmaya çalışıyorlar sönsün diye. Bizde kendi imkânımız ile yardımcı olmaya geldik. Özverili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı" şeklinde konuştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları ardından tamamen söndürüldü. Edirne İl Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.