BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 0 derece seviyelerinde seyrederken gün içerisinde yağmurlu hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık ise 12 derece olacak.

Haftanın son iş günü yağmurlu hava etkisini göstermeye devam ederken sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık 8 derece seviyelerinde seyredecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı -1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu bir hava İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 6 seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ