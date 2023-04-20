Karadeniz gazının karayla buluşmasına sayılı saatler kaldı. Test ateşinin yakıldığı Filyos'taki tesiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte yerli gaz ilk kez yanacak ve ardından kullanıma sunulacak.ANKARA (İGFA) -Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmakla kalmayacağı gibi, büyük bir mali güç de oluşturacak Karadeniz gazı, kilometrelerce uzaktan borularla karaya taşınarak ilk test alevini yaktı.

Karadan 165 kilometre açıkta, Karadeniz'in derinliklerinde kurulan çelikten şehirdeki kuyuların vanaları açıldı.

Karadeniz gazı iletim hattına verildi. 30 saatlik yolculuğunun ardından yerli gaz karaya ulaştı.

20 Nisan Perşembe günü 2023 yılına ithafen saat 20:23'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yerli gaz ilk kez yanacak.