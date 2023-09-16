Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nde (BUİKAD) dönemin ilk Yönetim Takımı ve Komisyon Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır yönetiminde yapılan toplantıda Mayıs ayındaki genel kuruldan buyana gerçekleştirilen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin çalışma programı gözden geçirildi.

Toplantının açılışında konuşan ve ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında 100’lerce güçlü iş kadını ile daha güçlü BUİKAD inşa edeceğiz’ mottosuyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Yönetim olarak mayıs ayından bu yana hiç durmadık.

Göreve geldiğimizde Anıtkabir ziyaretimiz ile başladığımız çalışmalarımızı güz dönemi ile birlikte daha da hızlandıracağız” dedi.

Toplantıda daha sonra Komisyonların BUİKAD üyelerine yönelik çalışma programları gözden geçirilirken, 2024 yılı mayıs ayına kadar gerçekleştirilecek etkinlikler ele alındı.