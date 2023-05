Bukoğlu sülalesi geleneksel aile pikniğinde buluştu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bukoğlu Aile Pikniği geçen hafta gerçekleşti. Piknikte çocuklar ve aileleri dolayısıyla eğlenirken, sülale arasında ki birlik ve beraberlik anlamında örnek görüntüler oluşturuldu. Bukoğlu sülalesi Dönem Başkanı Sabri Şen yaptığı açıklamada, 1870’li yıllarda Osmanlının toprak kaybetmesi nedeniyle Kafkaslardan Batum’dan göç eden iki kardeşin torunları olarak bu etkinliği başlattıklarını söyleyerek, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu etkinlikte de amaç; aile bağlarının kuvvetlenmesi ve sıla-i rahim ile bu bağlar korunmalıdır” dedi. Şen, kültürel etkinliklerin bir diğer amacının da bu yıl.15’ncisi düzenlenen programda çocukların geçmiş kuşak ile daha iyi pekişmesi ve kaynaşma adına da bir vesile olduğunu ifade ederek, şenlik havasında geçen piknik şölenine aile büyüklerine paketler verildiğini, yine çocuklar arasında çeşitli yarışmalar ve hediyeleşme ile yaşanan bu güzel tablonun unutulmaması adında bir güzel anı olduğuna dikkat çekti. Dönem Başkanı Sabri Şen, ayrıca Osmanlı tebası olarak yıllarca Batum’da yaşamış ve bugün bu kutsal coğrafyada da değer katmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Sülalemizde iş adamı, eğitimci ve gazilerimiz var. Bu topraklar için zamanı geldiğinde can almışız, can vermişiz. Bu vatan Bukoğlu sülalesinin olmazsa olmazıdır. Kısaca kırmızı çizgimizdir” dedi.

Şen konuşmasının sonunda bu tür çalışmanın tüm ailelere örnek olması temennisinde bulunarak, “Bu aktiviteyi nice seneler sürdürmek istiyoruz. Temiz ve ahlaklı bir nesil yetişmesi adına bu tür birlik ve beraberlikler önemli organizasyonumuz sülalemiz ve İnegöl adına hayırlı uğurlu olsun. Katılan herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.