Bulgaristan genel seçimleri için Bursa’da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti.

Bulgaristan parlamento seçimleri için Türkiye’de 24 şehirde 162 sandık kuruldu. Bursa’da da 39 sandık açılırken çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek. Türkiye’de 300 bin, Bursa’da da 72 bin üzerinde çifte vatandaş oy kullanma hakkına sahip.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Bursa’daki Bulgaristan Konsolosluğu önünde bir açıklama yaptı. Balkan, “2 yıl içinde Bulgaristan beşinci parlamento seçimlerini gerçekleştiriyor. Maalesef Bulgaristan’da siyasi kriz süreci yaşadık. Bugün bu krizi çözmek istiyoruz. Bulgaristan’da ki kardeşlerimiz iktidara taşıyarak bu krizi çözmüş olacağız. Bulgaristan Parlamento seçimleri yasaları gereği Bulgaristan dışında da vatandaşların oy kullanma şansları var. Yaşı 18’in üzerinde olan ve elinde Bulgaristan kimliği olabilecek kişiler oy kullanabiliyorlar. Bugün için Bulgaristan 62 ülkede sandık açtı. Türkiye’de de 23 ilde 160 sandık açıldı. Bursa’da da 39 sandık kuruldu. Türkiye’de seçmen sayısına baktığımız zaman yaklaşık 300 bin, Bursa’da da 72 bin üzerinde Bulgaristan vatandaşı var. Biz bu insanların Bulgaristan’daki demokrasinin gelişmesi, oradaki kardeşlerimizin hükümetin içinde yer alması için elimizden geleni yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

İnsanların sürekli sandık başına gitmekten çok yorulduğunu belirten Balkan, “Bulgaristan’da da katılımcı çok düşük. En azından bu seçimlerde katılım yoğun olur, hemşehrilerimizin sandığa sahip çıkmasını arzu ediyoruz. Bir önceki seçimde 36 milletvekili çıkaran Hak ve Özgürlük Hareketi 4-5 milletvekili daha olsaydı, bugün için bu seçim olmayacak, hükümet kurulacaktı. Ümit ediyorum bu seçimlerde milletvekili sayısı 40’ın üzerine çıkacak ve koalisyon hükümetin içinde yer alacaklardır” diye konuştu.

Ayrıca geçen Bulgaristan seçimlerinde katılımın genel olarak yüzde 37’lerde kaldığı, Türkiye’den katılım ise yüzde 35 civarında olduğu öğrenildi.