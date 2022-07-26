Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü, yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Dinçe D. yönetimindeki 16 LN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Yusuf kerem B. Yönetimindeki 16 AUE 189 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan araç orta refüj üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.