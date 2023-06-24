Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) tarafından 23 Haziran Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Sürdürülebilir 100 Yıl için Mühendislikte Kadın” temalı bir konferans düzenlendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Podyum Davet’te gerçekleştirilen organizasyon, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sibel Özer, İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, KALDER Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi, BUMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Semiha Öztan ve dernek üyeleri ile davetlilerin yoğun katılımları ile gerçekleşti.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, mühendisliğin tarihte erkek egemen bir alan olarak algılandığını belirterek, kadın mühendislerin bu kalıpları yıkarak, devrim niteliğindeki yenilikler ve dönüştürücü değişimin arkasındaki itici güç olarak ortaya çıktıklarını söyledi. Kadınların bakış açısının tutkularının ve uzmanlıklarının taze bir yaratıcılık ve problem çözme dalgası getirdiğinin altını çizen Ülfet Öztürk, “Kadın mühendisler meslekleri içinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek konusunda da öncü rol oynamaktadır. Teknik uzmanlıklarının yanı sıra, aynı zamanda rol modeller olarak, gelecek nesillere de ilham vermektedir” dedi.

“MESLEKTE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mühendislik alanında cinsiyet eşitsizliklerinin devam ettiğini ifade eden Öztürk, “Mühendislikte kadınların desteklenmesi, eşit fırsatlar sağlanması, kapsayıcı ortamların oluşturulması, toplumsal önyargıların ortadan kaldırılması ile kadın mühendisler tam potansiyellerini açığa çıkaracak, uzmanlıklarını daha parlak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için kullanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİ TEMELLİ 1 MİLYON YENİ MESLEK GELİYOR”

Dünya genelinde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte çok büyük değişimlerin yaşandığını anlatan Ülfet Öztürk, bu değişimle birlikte yaşanan en önemli gelişmelerden birinin %80’i STEM temelli olacak 1 milyon yeni mesleği beraberinde getirmesi olduğunu belirtti. Öztürk, şunları söyledi: “Bugün mühendislik sürdürülebilir dünyanın en önemli parçalarından biri ve tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için dünyada daha fazla eşitlik olmasına ihtiyacımız var. Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanları yerleşme oranı; erkeklerde %81, kadınlarda ise . Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeni ile yerinden edilen insanların %80’inin kadın olduğunu öngörüyor. COP27’ye katılan 110 ülke liderinden sadece 7’si kadındı. AB ülkelerinde, yönetim kurulu üyelerinin %30.6'sı ve yönetim kurulu başkanlarının da % 8.5’i kadınlardan oluşuyor. Matematikçiler arasındaki kadın sayısı artıyor olsa da alanın en prestijli ödülleri hâlâ neredeyse sadece erkeklere veriliyor. Matematiğin Nobel’i olarak bilinen Fields madalyası 1936 yılından beri yalnızca bir kadın matematikçiye verildi. Kadınların ekonomiye katılımındaki eşitlik için 267 yıla daha ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.”

“KADINLARIMIZIN BAŞARILARINI GURURLA İZLİYORUZ”

Programda bir konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Türkiye’de son yıllarda kadınların hayatın her alanında varoluşlarının güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Verilen fırsatlarla birlikte kadınların, üretimde, siyasette, eğitimde ve daha bir çok alanda önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Emine Yavuz Gözgeç, “Kadınlarımızın başarılarını gururla izliyoruz. Kadınlarımız, çalışıyor, üretiyor, başarılara koşuyor ve bir yandan da toplumumuzun temeli ailelerimizi ayakta tutuyor. Hayatın her alanına kadın eli değdiğini görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI”

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise, pek çok alanda olduğu gibi mimarlık ve mühendislik dallarında da kadınların daha fazla yer alarak, yaptıkları her işte olduğu gibi özveri ve estetiklerini kattıklarını söyledi. Emel Gözükara Durmaz, kadınlara her alanda sunulmaya çalışılan fırsat eşitlikleri ve imkanlarla kadınların hak ettikleri konuma getirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

“KADIN DAYANIŞMASI İÇİN İŞBİRLİKLERİNE AÇIĞIZ”

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır ise, BUMKAD’ın çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini belirterek, kadın dayanışmasını, kadınların toplumdaki yerlerinin güçlendirilmesini sağlayan her türlü organizasyon ve yapının destekçisi olduklarını belirterek, işbirliklerine açık olduklarını söyledi.

“KADINLAR HAK ETTİKLERİ KONUMLARA GELİYOR”

Türkiye Kalite Derneği Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi de kadınların toplum hayatına ve iş yaşamına sunduğu katkılara vurgu yaptı. Kadınların toplum ve iş yaşamının her alanında hak ettikleri konuma geleceklerine olan inancını dile getiren Emin Direkçi, “Kadınlarımızın özveri ve azimleri ile el attıkları her işi başarıp, güzelleştireceklerini biliyoruz ve destekliyoruz” dedi.

“KADINLAR YAPTIKLARI HER İŞİ GÜZELLEŞTİRİYOR”

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Sibel Özer ise, kadın girişimciliğinin, üretiminin ve kadınların emekleri ile güzelleştirdikleri her işin destekçisi olduklarını ifade ederek, bu anlamda BUMKAD Yönetimi’nin, üyelerinin ve kadın mimar, mühendislerin yanlarında olduklarını belirtti.

“HER ÇALIŞMANIN DESTEKÇİSİYİZ”

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz da, organizasyonda emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederek kadınların güçlendirilmesi adına gerçekleştirilen her çalışmayı desteklediklerini vurguladı.

Organizasyonda, Nehir Özbey İçmimarlık ofisi kurucusu Nehir Özbey “Dünyayı Verelim Çocuklara” projesiyle ilgili bir sunum yaptı. Deprem bölgesindeki konteyner ve çadır kentlere MiniKo. çocuk oyun ve aktivite koyternerleri kurduklarını belirten Özbey, 21 metrekarelik standart ebatta olan konteynerlerde çocuklar için boyama, resim çizme, film izleme ve kitap okuma gibi aktiviteler gerçekleştirildiğini söyledi. Özbey, “Dünyayı Verelim Çocuklara projesiyle depremden etkilenen çocukların kültürel ve sosyal olarak desteklenmeleri amaçlanıyor. Ayrıca afetin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin azaltılması ve çocuklar arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi de hedefleniyor” dedi. Nehir Özbey daha sonra BUMKAD’ın konferansın konuşmacıları adına projeye yaptığı bağış nedeniyle BUMKAD’a teşekkür ederek,ilk oturum konuşmacılarına sertifikalarını takdim etti.

Programda ayrıca, ana sponsorlar Era Grup Alüminyum ve TMMPRESS Bakım Onarım’a, Destek Sponsorları Mosbo İnşaat, Yılser Metal, Orhan Holding, Ritim Yönetim Danışmanlık, Nilüfer Belediyesi, Sirena Marine ve Omsem Mühendislik’e, Hediye Sponsoru Lena Natural Care’a, İletişim Sponsoru TOFAŞ’a, ayrıca Kurumsal Üyeler Borusan Mannesmann, Erdem Kaya Patent, Sachi Concultancy, FKT Otomotiv, Forvia, Martur Fompak, Yılser Metal ve Orau’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.

OTURUMLAR YAPILDI

Programın ikinci bölümünde , Manpower Türkiye CEO’su Feyza Narlı’nın moderatörlüğünde, Orhan Holding İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş ve Bosch Fren Sistemleri Fabrika İnsan Kaynakları Yöneticisi Ayşem Fındık “Sürdürülebilir Yüzyılda Mühendislik Yetkinlikleri” konulu birer konuşma yaptılar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Koordinatörü Bahar Özay’ın moderatörlüğündeki “Sürdürülebilir Yapılar ve Mühendislik” konulu oturumda ise İklim Değişikliği Aksiyon Lideri Prof. Dr. Duygu Erten, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yön. Krl. Bşk. Ahu Minareci Küçükağa ve Nilüfer Belediyesi Proje ve Yapı Teknik Bürosu Şefi Mehmet Başar Ceylan konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştılar.

BUMKAD Üyesi Burçe Cesur’un moderatörlüğünü yaptığı “Teknolojide Kadın Mühendislerin Yükselişi” başlıklı oturumda ise, Microsoft Müşteri Deneyimi Yöneticisi Büşra Kamiloğlu ile Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Yöney, konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

BUMKAD Kurucu Üyesi Tuğba Okay’ın moderatörlüğünü yaptığı “Türkiye’nin Sürdürülebilirlik İklimi” başlıklı oturumda ise LCW Çevresel Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Arzu Konyalı ile OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak birer konuşma yaptılar.

Konferansın son oturumu ise “Sürdürülebilir Yüzyılda İlham Veren Kadınlar” başlığıyla yapıldı. BUMKAD Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Ersezer Nar’ın moderatörlük yaptığı oturumda Adım Adım Kurucusu ve Açık Açık Sosyal Girişim Kurucusu Prof. Dr. Itır Erhart ve Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi Eski Başkanı Prof. Şirin Tekinay konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar.