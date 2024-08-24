Bugün Bursa'da hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bugün Bursa'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde ılık bir hava beklenirken, öğleden sonra sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye kadar düşecek. Rüzgar, hafif bir esinti şeklinde kuzeydoğudan esecek. Yağış beklenmiyor, bu nedenle dışarıda plan yapmak için güzel bir gün.

İnegöl'de bugün hava açık ve güneşli geçecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek, ancak öğle saatlerinde sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye kadar düşecek. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif esecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor, açık hava aktiviteleri için ideal bir gün olacak.