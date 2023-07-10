Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisine ait olan bungalovun arızalanan jakuzisini tamir etmeye çalışan Murat Karaal hayatını kaybetti.

Olay, Fevziye Mahallesi’nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Murat Karaal kendisine ait olan bungalovda arızalanan jakuziyi tamir etmek istedi. Bu esnada fenalaşan Karaal, yere yığıldı. Bungalovda konaklayan misafirlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaal, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Karaal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jakuziyi tamir etmek istediği esnada elektrik çarpması neticesinde hayatını kaybettiğinden şüphelenilen Karaal’ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.