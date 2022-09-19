Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan 1. Etap 64 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere, işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre;

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan 1. Etap 64 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere, işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhale 4 Ekim 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek. İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.”

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