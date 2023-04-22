Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, yarı finalde Azerbaycanlı Rafig Huseynov’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırp rakibi Branko Kovacevic’i 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Akbudak, Alman Roland Schwarz ile karşılaştı ve rakibini 9-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile mücadele eden Burhan Akbudak, rakibini 5-1 (tuşla) mağlup ederek finale yükseldi.