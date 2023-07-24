Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve ülkenin önde gelen yazar, sanatçı ve akademisyenlerinin de içinde olduğu 121 konuk ve 33 yerel yazarın katıldığı, 89 yayınevinin stant açtığı Burhaniye 4. Kitap Fuarı görkemli bir törenle son buldu.

Kitap fuarının açılışı Türk Sineması’nın sultanı olarak nitelendirilen Türkan Şoray’ın katılımı ile yapıldı. Sanatçılar ve edebiyatın usta kalemlerinin katıldığı, ziyaretçilere unutulmaz anlar barındıran fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlyas Salman, Ediz Hun, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Buket Uzuner gibi isimlerin yanı sıra, Pinhani ve Marsis’in plaj konserleri de fuara damgasını vurdu.

Fuarın son günü programı sanatçı Songül Bulur’un muhteşem dinletisiyle başladı. Bulur, etkileyici sesiyle herkesi mest etti.

Oyuncu, yazar Özge Özberk ‘Sinema ve Edebiyat’ isimli söyleşiyle fuar katılımcılarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gazeteci yazar Altan Öymen Ören Meydan’da kurulan sahnede “Değişim Yılları” başlığıyla düzenlenen söyleşide izleyicilerle buluştu. Öymen’den sonra yazar Şeyhmus Diken, müzisyen Udi Yervant ile ‘Cahit Sıtkı’yı Anma’ söyleşisi yer aldı. Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayatına dair hazırlanan özel belgesel gösterimdeydi.

Fuarın kapanış töreninde, gazeteci yazar Saygı Öztürk’e Araştırmacı Gazetecilik Ödülü verildi.

Burhaniye 4. Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan yazar Ahmet Ümit oldu. Saatler boyunca sevenlerinin kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektiren Ahmet Ümit’in fuara özel olarak hazırlanan belgesel film gösteriminde duygusal anlar da yaşandı. Ümit, annesinin yaşamına etkilerini ve özel anılarını izleyenlerle paylaştı. Gösterim sonrası ’Onur ödülü’ verilen Ahmet Ümit, ‘Edebiyat Hayattır’ isimli söyleşiyle okuyucularıyla buluştu.

Sanatçı Nurdan İpek dinletisiyle ziyaretçilere unutulmaz dakikalar yaşatırken, yazar Kevser Yeşiltaş’ın ‘İnsan Maneviyatına Yolculuk’ isimli söyleşisi, özgün tarzı ve anlatımıyla katılımcılar tarafından pür dikkat dinlendi.

Amfi tiyatroda Sanatçı Yazar Özgür Özgülgün’ün 4-9 yaş arası çocuklara özel etkinliği çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yazar Burcu Bahar’ın çocuklara özel sahnelediği ‘Aç kapıyı gir içeri Sözcük Oyunu’ ailece zaman geçirmek isteyen çocuklu ailelerin ilgi odağı oldu.

Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba temasıyla düzenlenen Burhaniye 4. Kitap Fuarı on binlerce ziyaretçinin katılımıyla son buldu. Edebiyatçıların yanı sıra sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda özel ismin katılımıyla panel söyleşi, konser ve tiyatro düzenledi. Fuarda Açıkhava Sinema Günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Her yaştan yüksek katılım gören, yazarların her gün aralıksız imza günleri yaptığı 5 gün süren fuarı binlerce kişi ziyaret etti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kapanış töreninde fuardaki katkıları için temizlik departman görevlisinden güvenlik görevlilerine kadar tüm belediye çalışanlarını sahneye davet ederek tek tek teşekkür etti.

Törenin sonunda ise Başkan Deveciler’e bir sürpriz vardı. Belediye çalışanlarının Başkan’ı omuzlarına aldığı anlarda renkli görüntüler yaşandı.