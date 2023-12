Burhaniye Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi haneleri kış mevsimlerinde yaptığı yakacak yardımları ile ısıtmaya başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de yakacak yardımlarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtmaya başladı.

İlçe genelinde tespit edilen yaklaşık 800 haneye ortalama 10 bin çuval odun yardımı yapılmaya başlandı. Yazın ilçe genelinde Belediye tarafından yapılan budama ve sökümlerinden çıkan odunları şantiyede sobalara sığacak şekilde keserek çuvallayan belediye ekipleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediyeye bağlı kurulan komisyon ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yakacak yardımlarında ortalama 10 bin çuval odunu dağıtmaya başladı. Belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülen odunlar, hanelerin bacalarını tüttürerek, evleri ısıtıyor. Sosyal Belediyecilik anlamında ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kış aylarında ihtiyaç olarak en çok yakacağın önemli olduğunu ve her hanenin bacasını tüttürmek için yakacak yardımlarına önem verdiklerini belirtti. Başkan Deveciler, “Kentimizde yaşayan her bir ihtiyaç sahibi aile bizim önceliğimizdir. Elimizde olan her şeyi paylaşıyoruz. Halkımızın, Burhaniyeli vatandaşlarımızın daha mutlu daha huzurlu yaşaması için ihtiyacı olan her kesime yakacak, yemek, giyecek ve eğitim yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.