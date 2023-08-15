Burhaniye Belediyesi, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde 11 farklı mahallede etkili ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla, yıpranmış ve stabilize olan yollarda toplam 100 bin m’lik sathi kaplama projesinin çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde üstyapı hizmetlerini sürdüren Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Yunus ve Taylıeli mahallelerinin sathi kaplama işlemlerini tamamlarken, Cumhuriyet, Kocacami, Çoruk, Bahadınlı, Pelitköy, Öğretmenler, İskele, Ören ve Bahçelievler mahallesinde ise çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Burhaniye’nin dört bir köşesinde özveriyle çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi olarak merkez ve kırsal mahalle demeden ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üst yapı çalışmalarımız kentimiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan program dahilinde devam ediyor. Burhaniye’miz için ulaşım ve diğer yatırımlarımız söz konusu olduğunda hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz, bütün çalışma arkadaşlarımın ellerine ve emeklerine sağlık.” diye konuştu.