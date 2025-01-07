“Kış Kütüphanesi ve Kış Bahçesi Etütü” adını taşıyan proje, öğrencilere akademik başarıları doğrultusunda destek sağlarken, toplumsal farkındalık oluşturmayı da hedefliyor.

Uluslararası Ticaret bölümü öğrencileri Elif Sümeyra Atal, Esra Işık, Mustafa Kazancı, Aleyna Sözen, Ayşenur Baş, Baran Tokak, Ömer Erdem ve Hatice Aktemur, takım çalışması bilinciyle bir araya gelerek projeye katkı sundular. Bu projede her aşamada aktif rol alan öğrenciler hem akademik hem de sosyal anlamda önemli bir deneyim kazandılar. Kış aylarına özel olarak, BUFA Kütüphanesi öğrencilere sıcak, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sunmak amacıyla yeniden düzenlendi. Bu alanda öğrenciler, ders çalışma imkanına sahip olmanın yanı sıra, kısa molalarda sosyal bir ortamda vakit geçirme şansına da sahip olacaklar. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban; “Her yıl olduğu gibi bu yılda takım çalışması dersi kapsamında 27 proje hayata geçirdik. Bu projelerden birisi de “Kış Kütüphanesi ve Kış Bahçesi Etütü” adını taşıyan projemizdir. Projeyle yalnızca akademik çalışmalara destek olmayı değil, aynı zamanda çevresel farkındalık ve doğal yaşam bilincinin artırılmasına da katkı sağlamayı amaçladık. Bu tür çalışmalar öğrencilerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda topluma örnek teşkil oluşturmaktadır. Bu nedenle projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimi kutlarım.” dedi.