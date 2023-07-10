Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca Mahallesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yol çalışması vatandaşları sevindirdi. İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca da başlatılan sıcak asfalt çalışmasının üç günde tamamlanması bekleniyor.

İlçenin turistik Dutluca mahallesini Burhaniye-Havran yoluna bağlayan 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt yapımına başlandı. Günlerdir tozdan şikayetçi olan vatandaşlar, yol yapım çalışmasına sevinirken, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve Ören Mahalle Temsilcisi Hamdi Mengi de, yol yapım ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerden bilgi alan Gedikoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Çoruk yolu aynı şekilde sıcak asfalt yapıldı. Dutluca turistik bir köyümüz. Potansiyeli yüksek bir köyümüz. Onun için burada yol çok önemliydi. Bundan sonra Şahinler, Ağacık ve Hisar yolları yapılacak. Daha sonra da Çallı Kuyucak yollarına asfalt yapılacak. Köylülerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak. Ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi. Mahalle Muhtarı Hüsnü Kaya da, ekipleri ve AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile Ören Mahalle Temsilcisi Hamdi Mengi’ye teşekkür etti. Muhtar Kaya, “Köyümüz ilgi gören bir yer. Yolumuzun yapımına başlandı. Sevinçliyiz. Sıcak asfalt olması da çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.