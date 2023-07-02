Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, tıbbi aromatik bitkilerin bölge de önemli bir kazanç kapısı olacağını söyledi.

BAÇEM’de yetkililerle bir araya gelen Aysel, tıbbi aromatik bitki üretiminin teşvik edileceğini aktardı. Aysel, “Bölge çiftçisini katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ederek çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak istiyoruz. Özellikle, kozmetik ve ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren firmalara da nitelikli hammadde temin etmek amacıyla bir araya geldik. Uygulanacak, Sözleşmeli Tarım Modeli ile BAÇEM tohum, fide, fidan, distilasyon ve teknik danışmanlık vererek çiftçilere destek sağlayacak. Burhaniye Ticaret Odası olarak, Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Analiz ve arge desteği vereceğiz. Bölge çiftçisi de katma değeri yüksek ürünler yetiştirerek gelir düzeyini arttıracak. Kozmetik ve ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarda nitelikli hammadde teminini sağlamış olacak. Genişleme kararı almış olduğumuz Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde, bizi ithalatçı konumdan ihracatçı konuma taşıyacak, yüksek katma değer sağlayacak sektörlerde faaliyet gösteren firmaları konumlandırmayı hedefliyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı dünyada milyarlarca dolarlık hacme sahip. Bölgemizde üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler iç piyasanın yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacak ve bölgemiz için de önemli bir kazanç kapısı olacak. Toplantı da, Kozmetik ve ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların ekilecek ürün çeşitlerinin ve miktarlarını belirlemesine, akabinde diğer kurumlar ve çiftçilerin sözleşmeli tarım modeline geçilmesi çalışmalarına başlanmasını değerlendirdik” diye konuştu.