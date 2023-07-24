Burhaniye ilçesinde, Dutluca yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışmasının tamamlanması vatandaşları sevindirdi. Dutluca’ya giden AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve ekibi de vatandaşların sevincine ortak oldu.

Burhaniye’de, Dutluca Mahallesini Burhaniye-Havran yoluna bağlayan 3 kilometrelik yolda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Bir süredir tozdan şikayetçi olan vatandaşlar yolun tamamlanması ile büyük sevinç yaşadı. Dutluca Mahallesine giden AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ ve Ören Mahalle Temsilcisi Hamdi Mengi, Mahalle Muhtarı Hüsnü Kaya’dan bilgi alırken, vatandaşlarla sohbet etti. Konuklarına ikramlarda bulunan Muhtar Hüsnü Kaya, “Asfaltımız çok güzel oldu. Özellikle sıcak asfalt olması da daha da güzel. Köyümüz çok ilgi gören bir yer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Yola sahip çıkmak gerektiğini anlatan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu da “Dutluca turistik bir köyümüz. Potansiyeli yüksek bir köyümüz. Onun için burada yol çok önemliydi. Geçtiğimiz günlerde Çorak yolu sıcak asfalt olmuştu. Şimdide burası tamamlandı. Bundan sonra Sahinler, Agacık ve Hisar yolları yapılacak. Daha sonra da Çallı Kuyucak yollarına asfalt yapılacak. Köylülerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. AK Parti Dutluca Mahalle Temsilcisi Rıdvan Ataman da, yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.