Burhaniye ilçesinde, 7 yıl önce Coğrafya öğretmenliğinden emekli olan Muharrem İbiş, örnek çiftçi oldu. Kendi ürettiği karpuzları ilçe merkezinde satan İbiş, ekonominin gelişmesi için üretmek gerektiğini söyledi.

Burhaniye’de değişik okullarda coğrafya öğretmenliği yapan 64 yaşındaki Muharrem İbiş, 7 yıl önce emekli olduktan sonra doğum yeri olan Tahtacı köyüne yerleşti. Burada hem çiftçilik hem de hayvancılık yapan başarılı eğitimci komşularına da örnek oldu. Ürettiği karpuzların kilosunu 8 liradan satan Muharrem İbiş, “Emekli olduktan sonra köyüme döndüm. Köyde hem zeytincilik yapıyorum. Hem de arpa ve buğdayın yanı sıra karpuz ekiyorum. Ayrıca kurbanlık kuzu ve dana besliyorum. Bu yıl da 10 dekarlık alana karpuz ektim. Verim de fiyatta çok iyi. Ekonomimizin gelişmesi için üretmemiz lazım. Onun için komşularıma da üretmelerini öğütlüyorum. Bu sene karpuzdan iyi para kazandık” dedi.