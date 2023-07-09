Burhaniye ilçesinde, emekli tarım teknikeri Ergenç Çavuşoğlu (68), emeklilikten sonra katıldığı ahşap oyma kursunda becerisini geliştirirken, lavanta bahçesi için hazırladığı kapılarda ilgi gördü. Gönül Kapısı, Dilek Kapısı ve Vuslat Kapısı adı verilen dekorlar ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Kırsal Kızıklı Mahallesindeki atölyede ücretsiz kurslar veren Ergenç Çavuşoğlu, 4.Balıkesir Aromaterapi Festivali için eski kapılara dekor verdi. Lavanta bahçesine konan Gönül Kapısı, Dilek Kapısı ve Vuslat Kapısı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken, çok sayıda vatandaş kapılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Atölyede ahşap oyma, su kabağı işleme ve resim çalışmalarına devam eden Ergenç Çavuşoğlu, “24 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra da resim, su kabağı işleme ve ahşap oyma kurslarına katıldım. Şimdi de pek çok meraklıya ücretsiz kurslar veriyorum. Bu arada eski kapıları işleyerek desen veriyorum. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) Aromaterapi Festivali planlanınca, benden bu kapıları istediler. Kapıların ilgi görmesi de beni memnun etti. Pek çok vatandaş bu kapılarla fotoğraf çektirdi” dedi. Festivale katılan illüzyonist İlkay Çiğdem de, “Ergenç ağabey çok güzel işler yapıyor. Lavanta bahçesi için tasarlanan bu kapılar da ilgi çekti. Ellerine sağlık” dedi.