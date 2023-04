Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Yabancılar kırsal mahallesinde bundan yıllar önce eğitime son verilen yıkılma tehlikesi olan eski okul binası tehlike saçıyor. Mahalle halkı tehlikeli hale gelen okulun bir an evvel yıkılmasını bekliyor.

Yıllar önce taşımalı eğitime geçen ve kullanılmayan, zamanla her yeri dökülen okul yıkılma aşamasına gelirken, Mahalle Muhtarı Recep Kabakçı, okul için yıkım kararı alındığını söyledi. Eski okul binasının acil yıkılmasını isteyen muhtar Recep Kabakçı, “ Yıkım kararı olmasına rağmen Burhaniye belediyesi yıkım yapmıyor. Binanın duvarlarında geniş yarıklar oluştu. Tavanı çökmek üzere. Kiremitler yola düşüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu okulun kullanılamaz hale geldiği ve yıkımının biran an evvel yapılmasını gerektiği bir yazı ile Burhaniye Belediye Başkanlığına bildirildi. Burhaniye Belediye Başkanlığı ise, "Elimizde kepçe yok, kamyon yok. Turizm sezonu geldi işlerimiz çok yoğun" gerekçesi yıkımı yapmadı. Bir gün buradan bir kiremit, hemen yanında oyun oynayan çocukların üzerine düşerse, bir sakatlık olursa bunun hesabını ne ben nede başkası veremez. Mahallemizdeki viran okulun bir an evvel yıkılmasını istiyoruz” dedi.