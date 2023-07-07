Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri 12 Kişi ve 5 araç ile yılın 12 ayı yaptığı ilaçlama çalışmalarına yaz sezonunda hız kazandırdı. Ekipler, sineksiz bir yaz için çalışmalarını sürdürecek.

Yılın 12 ayı vektör mücadelesi yapan Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vektörel mücadelesini üç ana başlık altında toparlayarak çalışmaları hızlandırdı. Larva, uçkun ve kışlak mücadelesini 12 ay boyunca Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği Kimyasal Ajansı gibi yetkili otoritelerin tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ‘’Biyosidal’’ ürünler ile birlikte yapan ekipler takdir topladı. Çalışmalar, gün doğumundan gün batımına kadar devam ediyor. Karasinek, fare, kene, bit, pire ve bunun gibi halk sağlığını tehlikeye atacak vektörler ile gübrelik alanlar, organik atıkların yoğunlaştığı bölgeler, hayvan kesim alanları ve gübreli alanların olduğu noktalarda gün doğumundan gün batımına ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Vektör mücadelesine ilaveten sivrisineklerin en yoğun olduğu gün batımı ve gün doğumu saatleri arasında uygun hava şartlarında akşam müdahalesi olarak uçkun mücadeleleri de yapılıyor