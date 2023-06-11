Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. İlçe genelindeki mezarlıklarda da programlı bir şekilde bakım çalışması yürütülüyor.

Bayrama özel yapılan çalışmada mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirilip, haşerelere karşı ilaçlama çalışması da yürütülüyor. Boyama çalışmaları ve onarımlarla da bakımları yapılan mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlanıyor. Çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle yapıldığını bildirdi