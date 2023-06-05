Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi’nin Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlediği minyatür resim kursu devam ederken, hazırlanan eserlerde Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde sergilendi. Ressam Figen Köprülü’nün öncülüğünde hazırlanan eserler ilgi gördü.
Minyatür resim kursunda 28 kursiyerin hazırladığı ürünler görücüye çıktı. Minyatürün yanı sıra dekoratif tablolarda yapan kursiyerlerin eserleri alıcı buldu. Geleneksel el sanatlarını yaşatmak istediklerini anlatan Figen Köprülü, “Minyatür Türklerin gerçek resim sanatıdır. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İlgi gün geçtikçe artıyor. Hazırlanan tablolarda kursiyerlerimize gelir kapısı oldu” dedi.