Burhaniye ilçesinde, motosikletli kuryenin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ali Çitrağ’ın kullandığı 10 AHT 536 plakalı kurye motosikleti, karşıdan karşıya geçmeye çalışan İlker Can Bozdağ adlı çocuğa çarptı. Refüje savrulan küçük çocuk yaralandı. Çocuk, kaza yerine gelen 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilirken, çocuğun çimenlerin üzerine düşmesi de kazayı hafif atlatmasına neden oldu. Polisler, kaza yerinde önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.