Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmetlerine bir yenisi da ekledi. Burhaniyeli iş insanı Nur Çakıroğlu Albak’ın, babası Ferit Çakıroğlu adına bağışçısı olduğu sağlık merkezi törenle hizmete açıldı.

Tarihi Kocacami yanında yapılan sağlık merkezi için tören düzenlendi. Açılış programında Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Nur Çakıroğlu Albak ve Müteahhit Levent Oğuz İlhan’a teşekkür plaketi takdim etti. Açılış kurdelesi bağışçılar, ilçe protokolü ve halk ile birlikte kesildi. 726 m2 alanda zemin dahil 3 kat olarak yapımı tamamlanan “Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi” 2 hekim, 10 hemşire, 1 diyetisyen, 1 iş sağlığı güvenliği uzmanı ile modern binasında hizmete devam edecek. Bağışçı Nur Çakıroğlu Albak’a teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, plaket ve çiçek takdim etti. Açılış töreninin ardından pilav ve ayran ikramı yapıldı.