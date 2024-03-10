Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları yoğun ilgi görüyor. Börezli Mahallesi’nde yer alan BAÇEM’de düzenlenen 11’inci tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

Kursa, yurdun değişik yörelerinden 83 kişi katıldı. Çeşitli meslek dallarından vatandaşların yer aldığı kursta teorik bilgilerin ardından arazide uygulamalı dersler yapıldı. Kursların ilgi gördüğünü belirten BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaşın katıldığını ve bunlardan 300’ünün kendi markalarını oluşturduklarını söyledi. Kursiyerler, kursun son günü Kazdağlarındaki işletmeleri ziyaret etti. Kursların yoğun ilgi gördüğünü anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, “BAÇEM’de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursunun 11’ncisini yaptık. Ülkemizin hemen her bölgesinden kursiyerimiz vardı. 83 kursiyerimiz eğitimlerini tamamladı. Kazdağları’nda bitki tanıtım turu ile kursumuzu tamamladık. Böylelikle binin üzerinde kursiyerimizi mezun etmiş olduk. Bunlardan da neredeyse 300 kadarı kendi markasını kurdu. Kurslarımız devam edecek” dedi.