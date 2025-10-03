T.C.

BURSA

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN





Esas No: 2022/220 Karar No: 2025/533

Mahkememizin 10/07/2025 tarih ve 2022/220 Esas, 2025/533 karar sayılı gerekçeli kararı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suretiyle Dolandırıcılık suçundan Erdoğan ve Asiye oğlu 18/11/2000 doğumlu Muhammet MANAP hakkında, mahkememize açılan kamu davasında katılan sıfatında bulunmaktadır. Katılanın yokluğunda verilen karar katılanın beyan adresine tebliğ edilmesine rağmen tebligat iade dönmüştür. Sanığın dosyada belirtilen cep telefonuna adres bilgisi için sms gönderilmiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.