15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 7’inci yıl dönümünde Bursalılar yine meydanları doldurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Heykeli önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona eren yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân katıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı yürüyüşte, vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Büyükşehir Belediye Bandosu’nun ve Mehter Takımı’nın marşlarıyla coşku doruğa çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dev bayrak da vatandaşların ellerinde Demokrasi Meydanı’na getirildi. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Kuran’ı Kerim tilaveti ve mehter gösterileriyle devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz’u Türk milletinin diriliş destanı, ayrılıkların ve farklılıkların kenara bırakılıp yekvücut olunan bir an olarak tanımladı.

15 Temmuz’un bu milletin şehadete yürüdüğü yol ve milletin devletle bütünleşmesi olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 15 Temmuz’un Seyit Onbaşıların, Fatma ninelerin, Şerife bacıların, Müstecip Onbaşıların, Şükrü Çavuşların ruhunun yeniden hayat bulduğu bir gece olduğunu belirtti. 15 Temmuz’un Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında, FETÖcü hainlere dersinin verildiği şanlı bir gün olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Vatan Şairi Orhan Şaik Gökyay ne güzel sesleniyor. ‘Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.’ O gece bir tarih yazıldı. Allah, bir daha o geceyi yaşatmasın. Şehadete yürüyenleri Mehmet Akif Ersoy nasıl müjdeliyor. ‘Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor peygamber.’ Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Birlik ve beraberlik ruhundan asla vazgeçmeyelim. Bizim en büyük sermayemiz budur. Türkiye’nin yükselişini ve büyümesini hazmedemeyenler boş durmayacaktır. Bizler de yaptığımız işleri ibadet aşkıyla yapıp Türkiye’nin daha güzel yarınlara erişmesi için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Zira bu ülke hepimizin” dedi.

“15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Türkiye’nin Sultan Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmed’in, Abdülhamid Han’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bütün ecdadın emaneti olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, emanete gözümüz gibi bakıp gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmanın da boyun borcu olduğunu anlattı. Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye’nin geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananların uzun süre hafızalardan silinmeyeceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu şuur ile 15 Temmuz’u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Asya ile Avrupa arasında cennet misali bir ülke olmamızdan dolayı, şer odakları onlarca yıldır; Asala, PKK, FETÖ gibi birçok hain terör örgütünü kurup kullandı ve kullanmaya da devam ediyor. Ancak yeni 15 Temmuz’lara asla müsaade etmeyiz. Bu noktada 15 Temmuz sonrasında Türk milleti, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını bir kez daha göstermiştir. O zorlu gecede yaşananlar, Atsız’ın dizilerinin tecessüm etmiş hâlidir. ‘Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından, ileriye atılmak ve sonra dönmemektir.’ 252 kahraman da aynen böyle yaptı. ‘Din ü devlet mülk ü millet’ yolunda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

“NE YAŞADIĞIMIZI BİZLER UNUTMAYACAĞIZ”

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 15 Temmuz’un üzerinden 7 sene geçmesine rağmen hiç unutmadıklarını ve unutulmayacağını belirtti. 15 Temmuz günü birlik ve beraberliğimize, vatanımıza karşı bir işgal girişiminde bulunulduğunu anlatan Gözgeç, “İşgal girişiminde FETÖ’cü teröristlere karşı milletimiz korkusuz yürekleriyle tankların karşısında dimdik durdu. Her yaştan insan şehitler köprüsündeydi. Tüm millet genciyle yaşlısıyla meydanlara indi. Birileri televizyon karşısında kahvesini yudumlarken, Cumhurbaşkanımız milletiyle buluşmaya geldi. O gün milletimiz vatan, millet ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ne yaşadığımızı bizler unutmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz var. Rabbim bir daha böyle bir teşebbüs yaşatmasın” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladı. 952 sene önce Malazgirt’te, 724 yıl önce Söğüt’te, 570 sene önce İstanbul’da, 108 sene önce de Kurtuluş Savaş’ında ve Çanakkale’de vatan ve millet aşkıyla nice destanlar yazan bir ecdadın mirasçısı olduğumuzu hatırlatan Vali Canbolat, “15 Temmuz’da yapılmak istenen darbe teşebbüsünü de yine birlik ve beraberlik ruhuyla hep beraber bertaraf ettik. Bu destansı mücadele tüm dünyaya verilen en kati mesaj olmuştur. 7 sene önce devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tank ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, nice canlara kastetmişti. Halkımızın üzerine bomba ve mermiler yağdırmıştı. Milletimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına cevap olarak meydanlara indi. Bir an bile canını düşünmeden şehit veya gazi oldu. Darbeyi bozguna uğrattı ve milletimiz bir demokrasi zaferine daha imza attı. Tüm dünyaya, ‘Sakın bize dokunmayın. Dostluğumuzu tercih eden bizden emin, düşmanlığımızı tercih eden rezil olur’ mesajını verdi. Şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular tarafından ‘Koşu Sancağı’, Vali Canbolat’a teslim edildi. Programda, Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin tarafından konser verildi.

Milli birlik ve beraberlik türkülerini seslendiren Azerin, alanı dolduran yüzlerce vatandaşa coşku dolu anlar yaşattı. Konserin sonunda Başkan Aktaş tarafından sanatçı Azerin'e günün anısına tablo hediye etti. Etkinlik, 15 Temmuz temalı belgesel gösterileri, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının kahramanlık türküleriyle devam etti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’daki bütün camilerden sela okunurken, gece boyunca şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.