Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırmasına yönelik projesi etap etap ilerliyor. Proje kapsamında 2018’de işletmeye alınan Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi sayesinde Mustafakemalpaşa ve Nilüfer’in toplam 18 mahallesinin içme suyu ihtiyacı Çınarcık Barajı’ndan karşılanmaya başlandı. Çınarcık Barajı ve arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya 2060 yılına kadar su sorunu yaşatmayacak yaklaşık 150 milyon Euro’luk projeyi 2025 yazına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa’da kuraklığın zirve yaptığı 2019 yılında bile şehir halkını bir gün dahi susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı performansı barajlardaki su seviyesinin son 40 yılın en düşük seviyesine indiği günümüzde de sergiliyor. Yenilenen içme suyu hatları ile merkezde yüzde 20’ler seviyesindeki kayıp kaçak oranı Türkiye’de lider konumda olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması projesinde de önemli bir mesafe katetti. Çınarcık Barajı’nın yıllık 743 milyon metreküp olan su akış kapasitesinin yüzde 54’ü enerji üretimine, yüzde 23’ü tarımsal sulamaya ve kalan yüzde 23’ü de BUSKİ’ye tahsis edildi. Orhaneli ilçesi sınırlarındaki barajın doluluk oranı halen yüzde 46,2 seviyesinde.

Proje etap etap devrede

Proje kapsamında 2018’de işletmeye alınan 60 litre/saniye kapasiteli paket içme suyu arıtma tesisi ile barajdan 89 kilometre hat çekilerek, Çınarcık’ın suyu Nilüfer İlçesi’nin, Unçukuru, Maksempınar, Korubaşı, Güngören, Ayva, Kuruçeşme, Üçpınar, İnegazi, Kadiriye, Atlas ve Fadıllı mahallelerine verilmeye başlandı. Bunun yanında Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Kocakoru, Sincansarnıç, Killik, Körekem, Doğanalan, Kazanpınar ve Ağaçlı mahalleri de Çınarcık Barajı’ndan içme suyuna kavuşurken, Çınarcık’tan beslenen mahalle sayısı 18 çıktı. BUSKİ Genel Müdürlüğü uluslararası 2 kalkınma bankasından temin edilen 150 milyon Euro’luk kredi ile projeye hız veriyor. Barajdan gelecek arıtılmamış su, paket içme suyu arıtma sahasındaki branşmandan alınarak 15 kilometrelik 2 hat ile yapılacak içmesuyu arıtma tesisine iletilecek. Günlük 300.000 metreküp kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi Kayapa Mahallesi’nin üst kotlarında inşa edilecek. Arıtma tesisinde üretilecek içmesuyunun dağıtımı için de Gümüştepe ve Görükle Mahallelerinde inşa edilecek depolara iletim hatları yapılacak. Tüm hatların uzunluğu yaklaşık 67 kilometre olacak. Katodik koruma ve merkezi scada sistemi ile haberleşmeyi sağlayan otomasyon sistemi de kurulacak.

İhale süreçleri başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Çınarcık Barajı’nda incelemelerde bulundu. Halen 18 mahalleye içme suyunun iletildiği Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni de gezen Başkan Aktaş, uluslararası ihalelerle yürütülecek projedeki ihale süreçlerinin başlatıldığını hatırlattı. Yıl içinde tüm sözleşmelerin imzalanarak imalatların başlatılmasını planladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, 29 Mart’ta yapılacak isale hattı malzeme alımı ihaleleriyle başlayacak sürecin, Nisan’da isale hattı ve Mayıs’ta da içme suyu arıtma tesisi ihalesiyle devam edeceğini kaydetti. Ödeneğin hazır olduğunu hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaların süratle yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “İki yaz daha üzerinden geçer ve inşallah üçüncü yaza kalmadan 2025 yazında bunu tamamen devreye almış oluruz. İklim değişikliği ve kuraklık özellikle büyük şehirlerde su konusunda büyük bir krizin kapıda olduğunun işaretidir… Büyükşehir Belediyesi olarak, BUSKİ marifetiyle ürettiğimiz çözümler ile susuzluğu öteleyerek, hemşehrilerimizin susuz kalmaması için gayret ettik. Kuraklığın zirve yaptığı 2019 yılında, kuyu sularını devreye alarak, hemşehrilerimizi bir gün dahi susuz bırakmadık. Bu demek değildir ki suyumuz bol! Biz eskisi gibi bir su şehri değiliz. Dolayısıyla kullanılabilir suyu doğru yönetip, yönlendirecek planlarımızdan asla taviz veremeyiz. Bu konuda en ufak bir rehavete kapılmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Tasarruf uyarısı

Bursalıları susuz bırakmamak için her türlü tedbiri aldıklarını, her şeyin kontrol altında olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, özellikle Çınarcık Barajı projesinin tamamlanmasıyla önümüzdeki 40 yıl daha susuzluk sorunu yaşanmayacağını söyledi. Tüm bunlara rağmen suyun tasarruflu kullanılmasını noktasında vatandaşları uyaran Başkan Aktaş, “Dünyanın yüzde 70’i sularla kaplı olmasına rağmen erişilebilir tatlı su, toplam suyun yüzde biri kadar. Kullanılabilir su kaynakları şu anda dünyanın en değerli varlıkları arasındadır. Suyun değeri, şüphesiz, sahip olduğu yaşamsal,

ekonomik ve stratejik önemden kaynaklanıyor. Bu nedenle evdeki suya sahip çıkmak her bir bireyin görevi. İsraf etmemeyi zaten dinimiz de emrediyor. Gerek evlerde gerekse sanayide üretimde kullanma noktasında herkesin üzerine düşen sorumlulukları var. Çünkü bu aynı zamanda önemli bir vebaldir” diye konuştu.