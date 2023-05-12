İ L A N

T.C.

BURSA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2021/978 KARAR NO: 2023/293

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/02/2023 tarihli kararı ile yargılanan Necip ve Fatma oğlu, 09/06/1992 doğumlu İSMAİL KÖSE tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir. 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;Sanık İsmail KÖSE'nin üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nun 204/1 CMKmaddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ve kasıtlı suçtan hükmedilen cezanın yasal sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamındaki iptal edilen hususlar ile 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde gerçekleştirilen değişikliğin gözetilerek, TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının uygulanmasına,

Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.