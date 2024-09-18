27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 27 Ekim’den itibaren Bursa’dan 6 havalimanı ve 7 şehre, karşılıklı direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

Sosyal medyada hesabından açıklamada bulunan 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Havalimanı’nda kış tarifesinin 27 Ekim’de başlayacağını söyledi. Esgin, "Bursa Havalimanımızda Kış Tarifesi Uygulaması 27 Ekim’den itibaren başlıyor. Yeni dönemde Bursa’dan 6 havalimanı ve 7 ilimize karşılıklı direkt uçuşlar başlamış olacak. Bursa’mıza ve Bursa Havalimanımıza inanıyoruz" dedi.