T.C.

BURSA

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/872 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Ağrı ili, Tutak ilçesi, Damlakaya Mah., Cilt No:40, Hane No:7'de nüfusa kayıtlı Memet ve Sabiha oğlu, 1990 Tutak doğumlu, 1********92 TC Kimlik Numaralı Ferdi ÇETİN'in adresi mechulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, tarafların boşanmalarına karar verilmesi talepli açılan davada, dava dilekçesinin ve ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacak olup, davalı FERDİ ÇETİN'in duruşmanın atılı bulunduğu 30/06/2025 günü saat 14:00'e duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, hükmün dahi HMK 186. maddesi gereğince yokluğunda verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.