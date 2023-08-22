Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Mutabakat’ ve ‘Sıfır Atık’ hedeflerine dikkati çekti.

Geleneksel el sanatları ve çevre dostu uygulamaların bir araya getirildiği ‘Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası Kırkyama İle Geleceğe Dokunuyor’ projesi etkinliğinde, geleneksel kırkyama sanatını canlandırmayı hedefleyen Kırkyama Grubu üyeleri, sanatseverler ile buluştu. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi çerçevesinde 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi’nin, ortak kültür mirasa olan duyarlılığı ve sıfır atık konusundaki çabalarının vurgulandığı etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) eğitmenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geçmişte yoksul kesimin giyim ihtiyacını karşılamak için kullanılan farklı bez parçalarının bir araya getirilip desenler verilerek oluşturulan kırkyama sanatı, Orhangazi Parkı’nda düzenlenen etkinlikte sıfır atık ve çevre bilincini vurgulayan modern bakış açısıyla gözler önüne serildi. Bursa’da kırkyama başta olmak üzere çeşitli el sanatları ile ilgili çalışmalar yürüten BUSMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Mine Akkay, Avrupa Birliği’nin geleneksel el sanatlarının korunması ve geliştirilmesine verdiği destekle katılımcılarla birlikte kırkyama sanatı ile ilgili önemli bilgiler paylaşarak sıfır atık konusuna dikkati çektiklerini söyledi. BUSMEK El Sanatları Öğretmeni Ebru Demirtüfekçi ise elde kalan atık malzemelerden geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, BTSO ve Bursa AB Bilgi Merkezi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Stantlar ve sergiler aracılığıyla kırkyamanın tarihi ve uygulamalarının gösterildiği etkinlikte ziyaretçiler, kırkyama sanatını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca gün boyunca düzenlenen workshop çalışmaları sayesinde katılımcılar, geleneksel el sanatının inceliklerini pratiğe dökebilme şansı yakaladı. Geleneksel el sanatları ve geri dönüşüm konusunda bilgilerin aktarıldığı interaktif atölye çalışmaları da düzenlendi. Katılımcılar, el sanatlarıyla çevre koruma arasındaki bağlantıyı deneyimleyerek, geçmişi ve geleceği buluşturan anlamlı etkinlikten ilham aldı. Etkinlik sonunda stantları ziyaret eden katılımcılara Osmanlı şerbeti de ikram edildi.