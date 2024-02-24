Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Üyelerin desteğini alan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen ilk genel kurula, üyelerin ve yönetimin yanı sıra, BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, BESOB Yönetim Kurulu Üyesi Necip Daş, Bursa Bolular Dernek Başkanı Ali Çelik, BİLDEF Yönetim Kurulu üyesi Ali Bozkurt, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Rıdvan Güler ve STK temsilcileriyle iş adamları yer aldı. Üyelerin tam desteğini alarak yeniden başkanlığa seçilen BTSO Meclis Üyesi ve Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, “Bizlere önemli bir sorumluluk yüklediniz. İnşallah Yönetim kurulu olarak birlik ve beraberlik içerisinde, Bursa’da Afyonkarahisar’ın farkındalığını hep birlikte oluşturacağız. Önümüzde önemli projeler var. Onlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Merkezinde ticaret ve sanayinin olduğu, projelere imza atacağız” dedi.

Bursa’nın ve Afyonkarahisar’ın üretimde güç birliği yapması adına yola çıktıklarını belirten Başkan Dr. İlker Duran, “Kuruluşumuzun üzerinden 6 ay gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen, ulaştığımız 54 üye sayımızla ilk kongremizi yapmanın gururu içerisindeyiz. Kurtuluş mücadelemizde sırt sırta veren Bursa ve Afyonkarahisar’ın, üretimde de elbirliği yapmasını hayal ettik. Bu düşüncelerle de işimizden, ailelerimizden zaman ayırarak tüm enerjimizle kolları sıvadık. İş dünyasının yakından tanıdığı isimlerle yönetimimizi oluşturduktan sonra vakit kaybetmeden şehrin ekonomideki dinamiklerine ziyaretler gerçekleştirdik. Kurumsal görüşmelerimizde, iki şehrin üretimde buluşmasını sağlayacak geleceğe dönük ortak projeler üzerinde mutabık kaldık. Kongremiz sonrası iki şehrin ticaret odalarının bir araya geleceği bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Afyonkarahisar’da yapacağımız bu buluşmayla, iki şehrin ortak değerlerinin daha iyi keşfedilmesi ve üretim avantajlarının yerinde görülmesini hedefliyoruz. Kabulünüze sunacağımız yönetim kurulu listemizdeki 9 asil 9 yedek üyeden oluşan yönetimimizdeki 18 isim de gerçekte asil üyedir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarda, yönetimimizde asil ve yedek gibi bir ayrım olmayacağının bilinmesini isteriz. Ayrıca, çok değil, nitelikli olmak istiyoruz. Bu düşünceyle de üyelerimizin bizimle aynı hedefte yürüyen kişilerden oluşmasına önem gösteriyoruz” diye konuştu.

AFSİAD ailesinin artık bir dernek binası olduğunu ifade eden Duran, “Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde dernek binamızı tutmuş bulunuyoruz. Gerekli çalışmalar hızlı şekilde tamamlanıp, önümüzdeki ay itibariyle derneğimizin hizmetine başlayacaktır. Herhangi bir konuda fikri olan, destek vermek isteyen tüm üyelerimize ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Bizler ailelerimizle birlikte yaşadığımız Bursa’ya son derece bağlı insanlarız. Bursa’nın üretimdeki teknoloji ve tecrübesini, Afyonkarahisar’ın avantajlarıyla buluşturmak için yeni dönemimizde de ‘tarihimiz Kocatepe hedefimiz üretim’ misyonuyla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Genel kurulun ardından yeni üyelere rozet ve bayrak takdimi yapıldı.