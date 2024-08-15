Bursalı genç futbolcu Sertan Vatansever, Bulgaristan’ın son yıllarda yükselen değeri olarak görülen EfBet Liga takımı FK Krumovgrad’a transfer oldu.

Futbol kariyerine Bursa’da başlayan 2003 doğumlu Sertan Vatansever, Bulgaristan futbolunun yükselen değerlerinden FK Krumovgrad’a transfer oldu. Futbol hayatına Tofaş alt yapısında başlayan Vatansever, Yıldırım Belediyespor, Nilüferspor, Barbarosspor ve Robert Bosh gibi takımlarda oynadıktan sonra Malatyaspor ve İstanbulspor akademi takımlarında görev yaptı. 2022 yılında 3. Lig takımlarından Ofspor’da profesyonel olan Sertan Vatansever, 2023-2024 sezonunda transfer olduğu 3. Lig temsilcisi Eynesil Belediyespor’da forma giydi. Vatansever, sol bek ve stoper mevkilerinde görev yapıyor.

Bize çok katkı sağlayacak

Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak bulunduğu Kırcaali bölgesinin takımı olan FK Krumovgrad, geçtiğimiz üç yılda üç kademe yükselerek çıktığı Bulgaristan Birinci Ligi’ndeki ilk yılında Play-Off oynama başarısı göstermişti. Sertan Vatansever’i uzun süredir takip ettiklerini daha önce de transfer girişimleri olduğunu aktaran FK Krumovgrad Başkanı Basri Sarov, “Sertan genç ve gelecek vadeden bir futbolcu. Bize çok katkı sağlayacağına inancımız tam. Bu transfer kendisi için de çok iyi olacak. İlerleyen dönemlerde Sertan’ı çok daha iyi yerlerde göreceğiz” dedi. Krumovgrad’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Sertan Vatansever ise “FK Krumovgrad, Bulgaristan Futbolunun yükselen değerlerinden birisi. Bu camiada olmak benim için çok güzel. Başarılı bir sezon geçirerek, FK Krumovgrad’ın hedeflerine ulaşması için katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.