Bursa Artvin Vakfı olağan kongre öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeniden aday olan Bursa Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci, “Bu dönem de bir daha vakfımızla devam edelim istedik. Tabi devam ederken de büyük bir değişiklikle yapalım dedik” diye konuştu.

Bursa Artvin Vakfı yönetimi 7 Eylül Cumartesi günü Merinos AKKM’de yapılacak olağan kongre öncesi basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen kahvaltı sonrası basın mensuplarına konuşan Bursa Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci, yönetimde büyük bir değişikliğe giderek bir dönem daha devam etmek istediklerini ifade etti.

“Bir dönem daha devam edelim istedik”

Yeni yönetimin daha gençleştiğini aktaran Bursa Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci, “Bursa’da Artvinliler çok fazla ve nitelikli olarak yer işgal ediyorlar. 1996 yılında kurulmuş vakfımızı yeniden zirvelere çıkartalım, yeniden hak ettiği yere gelsin. Bu şekilde yola çıktık ve bu yolda da muvaffak olduk. Gerçekten de vakıfta gerçekleşen zihniyet değişikliği güven tazelemesi anlamında o yönetim vakfımızın tarihine geçti. Bu dönem de bir daha vakfımızla devam edelim istedik. Tabi devam ederken de büyük bir değişiklikle devam edelim istedik. Önceki yönetimde en gençlerden biri bendim, bu defa genç arkadaşları vakfımıza katmak adına çaba sarf ettik. Şu anki oluşturduğum yönetim kurulunda en yaşlılardan biriyim. Genç insan bir başka oluyor, benim duyduğum heyecanı onların gözlerinde de gördüm. Gerçekten Artvin Vakfı’na yakışan yönetim listesini oluşturduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

2 yılda 215 öğrenciye burs verildi

Vakfın esas önceliğinin üniversite öğrencilerine burs vermek olduğunu kaydeden Demirci, “Artvin Vakfı olarak esas önceliğimiz üniversite öğrencilerine burs sağlamak. Ama bunun dışında da birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. İlk seçildiğimiz yıl 65 öğrenciye iyi bir burs sağlamayı başardık. İkinci yıl bunu yüzde yüz elli oranda arttırarak ve tüm müracaatları kabul ederek 150 öğrenciye ulaştık. Bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.